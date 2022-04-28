В Приамурье бывшая глава сельсовета попалась на воровстве

В Зейском районе Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей главы Верхнезейского сельсовета, подозреваемой в присвоении денежных средств.

По версии следователей, в декабре 2021 года подозреваемая заключила фиктивный договор на выполнение работ по замене светильников на территории возглавляемого ею на тот момент сельсовета. Работы должны были провести в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Зейского района на 2015-2025 годы».

Полученные по договору 176 тысяч рублей подрядчик перечислил на личный счет подозреваемой. Фактически работы по замене светильников произведены другими лицами, которые за работу получили только 60 тысяч рублей, остальные деньги глава сельсовета присвоила себе и использовала на личные цели.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками зейской полиции. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает Следственный комитет РФ по Амурской области.