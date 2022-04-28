Ещё один мост связал Дальний Восток с Китаем

Фото: Минвостокразвития РФ

В районе села Нижнеленинское Еврейской автономной области провели торжественную церемонию завершения проекта строительства моста, в которой принял участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

— Наших китайских коллег мы уже уведомили о том, что российская часть моста завершена. Будем готовиться в ближайшее время к общей сдаче моста, – сказал Юрий Трутнев. – С китайской стороны сейчас строится дезинфекционное сооружение, затем мы будем открывать мост целиком. Открытие мостового перехода – это не единичное событие, это часть большой работы, которую проводит правительство РФ по развитию транспортных коридоров в восточном направлении. Сегодня Россия разворачивается на Восток. Развитие экономических связей с Китаем и другими странами АТР позволяет нам создать основу для стабильности и мира в этом регионе, это очень важно сейчас.

— Мост изменит экономику всего Дальнего Востока, даст новый, дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества. Железнодорожный переход обеспечит быстрые и надежные экспортно-импортные поставки любых грузов, от потребительских до сырьевых – что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Сегодня это международный проект, усиливающий приоритетный восточный вектор в развитии российской экономики, – отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Общая протяженность моста более 2,2 километра. Он предназначен для экспортных грузов (угля, железной руды, леса, контейнеров и других). Вокруг моста создается инфраструктура: железнодорожные пути и станции, грузопассажирский пункт пропуска. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обозначали проект как один из элементов новой системы партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, сообщает телеграм-канал министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.