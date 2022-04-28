В амурской столице состоится дальневосточный хореографический конкурс

В Благовещенске пройдёт дальневосточный хореографический конкурс «Область танца», который станет финальным событием всероссийской декады народного танца.

Более 130 концертных номеров представят на суд жюри участники из 20 регионов России от Калининграда до Камчатки. «Сибирский переполох», тувинский «Тумат кыстар», «Ительменские ритмы», бурятский «Цветок Байкала» и чувашский танец «Вайара» – вот только несколько названий хореографических номеров участников.

В течение двух дней: 29 и 30 апреля пройдёт просмотр конкурсных номеров. 29 апреля – в заочном формате, а 30 апреля – в очном, на сцене Амурского областного Дома народного творчества. Здесь выступят 27 хореографических коллективов и 4 солиста из Амурской, Еврейской автономной и Магаданской областей, Забайкальского и Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия).

Конкурсные программы будут оцениваться в трёх различных номинациях. А в воскресенье, 1 мая, в 16:00 в Амурской областной филармонии состоится гала-концерт (6+) и церемония награждения лауреатов. На следующие день, 2 мая, в АОДНТ, члены жюри проведут творческую лабораторию с подробным анализом конкурсных номеров и мастер-классы. В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты в области хореографического искусства из Москвы и Красноярска.

Дальневосточный конкурс объединит хореографические коллективы, студии и отдельных исполнителей в возрасте от 10 до 25 лет. Это участники из Бурятии, Татарстана, Тывы, Якутии, Чувашской Республики, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Московской, Еврейской автономной, Калининградской, Курской, Липецкой, Омской, Саратовской, Сахалинской и Тульской областей.

Амурскую область представят коллективы из Благовещенска, Зеи и Свободного, Прогресса, Зейского, Ивановского, Сковородинского и Шимановского районов, а также Бурейского, Завитинского, Ромненского округов.

Организаторами дальневосточного конкурса коллективов и сольных исполнителей народного танца «Область танца» являются министерство культуры Российской Федерации, государственный Российский Дом народного творчества имени Поленова, региональное министерство культуры и национальной политики, Амурский областной Дом народного творчества, сообщают специалисты АОДНТ.