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28апреля
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сегодня, 10:23 0

В честь Дня Победы в Амурской области запустят ретро-поезд

За неделю он побывает в 10 населённых пунктах

В честь Дня Победы в Амурской области запустят ретро-поезд
Фото: Amur Travel

Локомотив знаменитой серии «Л» в преддверии Дня Победы будет курсировать по Забайкальской железной дороге на территории Амурской области. За неделю он побывает в 10 населённых пунктах: от Благовещенска до Шилки.

Расписание движения ретро-поезда:

После этого поезд направится в соседний регион – Забайкальский край и будет останавливаться в Могоче (5 мая), Чернышевске и Шилке (7 мая).

По прибытии на станцию все желающие смогут сделать памятное селфи на фоне состава – символа Великой Победы.

Как пояснили в туристско-информационном центре Амурской области, в поезде будут работать и фотокупе. Для того, чтобы их посетить, нужно купить билеты у проводников или в терминале. Внутри поезда гости смогут сделать фотографии в интерьере конца 19 и 20 веков.

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#память #транспорт

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