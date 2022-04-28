All That Jazz: амурскому джазовому коллективу 10 лет

В этом году Amur Jazz Band исполняется 10 лет. В преддверии этого события корреспондент Амур.инфо посетил репетицию коллектива, а также пообщался с его бессменным руководителем – Анатолием Хопатько.

— Добрый день, Анатолий Иванович. Давайте познакомимся. Расскажите немного о вашем коллективе, его солистах и достижениях.

— Пару слов, наверное, не получится. Десять лет всё-таки нашему коллективу. Коллектив наш очень разнообразный, разнохарактерный. Есть группа духовых инструментов, группа деревянных, скрипичная группа, вокалисты прекрасные, и вообще у нас все здорово. (улыбается)

Мы играем джаз, классический репертуар, популярные песни. Как говорят в народе: «Играем всё – от штурма Зимнего до штурма космоса».

За эти десять лет мы не единожды становились лауреатами джазовых фестивалей. Кроме того, за это время коллектив у нас сохранился, наверное, на 90 %. Вокалисты, конечно, менялись, а вот инструменталисты-музыканты, которые пришли 10 лет назад, почти все работают.

— Что такое джаз для вас? С какой композиции или исполнителя стоит начать знакомство с ним?

— Вот, что такое джаз? Джаз – это свобода. Полная свобода в творчестве. На сцене делай что хочешь! Джаз – свобода. Свобода от условностей, традиций.

А с чего стоит начинать... начинать надо с классической музыки, начинать играть стандарты джазовые, какой-то простейший блюз. А если смотреть исполнителей, то кого ни возьми – всё серьёзно. Даже вот Луи Армстронг. Это очень серьёзная музыка, и до сих пор, мне кажется, Армстронга никто не превзошёл в игре на трубе, в манере его пения. Очень уникальном, которое никто не может повторить уже целый век.

— В этом году Amur Jazz Band исполняется 10 лет. Вы как-то планируете отпраздновать эту дату?

— У нас запланирован большой концерт в ОКЦ, я думаю трехчасовой. Он пройдет вечером 30 апреля. Приедут наши друзья, с которыми мы работали, сотрудничали. Это Ира Бабичева, певица из Краснодара, Илья Лушников, джазмен, пианист и композитор из Владивостока. Кстати, его хорошие импровизации вы услышите на концерте. Джаз – это в основном импровизации. Мы зададим им тему, и они будут играть, кого подниму. Вы видели сегодня на репетиции? Кого из музыкантов поднимаю, и они играют импровизацию на заданную тему.

— Поделитесь какими-нибудь интересными подробностями будущего концерта?

— Какие подробности? Люди должны прийти и увидеть.

Ну, во-первых, мы празднуем 100-летие советского и российского джаза. Поэтому в программу включили несколько знаковых песен советского джаза. А дату эту российские музыканты будут праздновать в течение года – давать концерты. Во-вторых, нашему Jazz Band 10 лет. В октябре пройдёт ещё один концентр, приуроченный к этому.

— Что хотите сказать нашим читателям?

— Приходите на наш концерт, но билетов уже нет! (смеется) У нас на кассе осталось два билета и всё. Полная посадка в большом зале ОКЦ.

Когда я начал работать на джазовых концертах у нас в городе Благовещенске, собиралось порядка 200 человек зрителей. И вот, спустя десять лет, Amur Jazz Band собирает полный зал ОКЦ.

Фото в материале предоставлены Городским домом культуры города Благовещенска