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27 апреля 2022, 21:12 0

Больше 1 200 российских предприятий приняли участие во флешмобе #МыРаботаем

В Приамурье к акции присоединились фермеры, строители и производители продуктов питания

Больше 1 200 российских предприятий приняли участие во флешмобе #МыРаботаем
Фото: скриншот видео

В конце марта в социальных сетях под хештегом #МыРаботаем стартовала масштабная акция о работе отечественных предприятий. В ней уже приняли участие свыше 1 200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны. В Амурской области к флешмобу присоединились более десятка крупных, средних и мелких предприятий. Среди них — маслоэкстракционный завод «Амурский», АО «Асфальт», «Тепличный», «Партизан», строительная компания «Восточная» и другие.

Минпромторг России поддержал акцию #МыРаботаем. Ведомство поблагодарило всех, кто вопреки санкциям не прекращает работу.

«Для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство России реализует антикризисные меры. Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне, ведется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим!» – прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

— Текущую ситуацию важно рассматривать не только как вызов, но и как новые возможности для развития бизнеса в регионе. Все прекрасно понимают, что остаться на плаву и даже выиграть от этого можно только с помощью своей активности, поиска новых решений или переориентации производства. Для этого сейчас предусмотрен большой блок федеральных механизмов поддержки, который мы дополнительно усиливаем своими региональными мерами, – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Министр добавила, что прежде всего речь идет о предоставлении предприятиям доступного финансирования. Предприниматели могут взять кредиты со ставками от 1 до 3 % и от 1 до 9,5 %. Важной частью комплекса региональной поддержки бизнеса являются налоговые льготы, в том числе налоговые каникулы. Ежегодно предпринимателей региона поддерживают прямыми субсидиями. На развитие предприятий, ремонт помещений, покупку оборудования и уплату процентов по кредитам или лизингу в этом году выделено 40 млн рублей.

Работников предприятий также поддержали 39 глав регионов. Они опубликовали посты с видеороликами на своих официальных страницах в соцсетях. Видеоролики о работе амурских предприятий на своих официальных страницах публиковал и губернатор Василий Орлов.

О работе предприятий Приамурья на данный момент в соцсетях вышло четыре ролика, в общей сложности их посмотрели более 325 тысяч раз.

В целом по стране видеоролики всех регионов уже набрали свыше 40 млн просмотров, более 4 тысяч репостов и сотни одобряющих комментариев. Один из лидеров – ролик с участием пекарей, фермеров и производителей сыров из республики Башкортостан, который набрал больше 850 тысяч просмотров.

Лидерами среди принявших участие во флешмобе, стали хлебозаводы и мини-пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции. Пользователи соцсетей могут наблюдать кадры, сделанные на мясокомбинатах, мукомольных заводах, пивобезалкогольных производствах, молокозаводах, в тепличных хозяйствах, рыбных и рыбоводческих цехах.

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#производство #технологии #экономика

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