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27 апреля 2022, 21:08 0

Благовещенцев испугали школьницы, гуляющие по крышам

Подписчики сняли видео

Благовещенцев испугали школьницы, гуляющие по крышам
Фото: скриншот видео Оксаны Гавриловой

Жительница Благовещенска разместила в соцсетях ролик, на котором видно, как две девочки школьного возраста гуляют и фотографируются на крыше многоэтажки в центре города.

За кадром женщина и мужчина испуганно говорят: «Куда она лезет?», когда одна из девочек начинает спускаться по скользкому скату крыши.

Автор видео не просто сняла ролик про экстремалок, но и позвонила в службу 112, чтобы рассказать об опасной ситуации, сообщила в своей соцсети неравнодушная горожанка.

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#дети #происшествия

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