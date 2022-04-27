Благовещенцев испугали школьницы, гуляющие по крышам
Подписчики сняли видео
Жительница Благовещенска разместила в соцсетях ролик, на котором видно, как две девочки школьного возраста гуляют и фотографируются на крыше многоэтажки в центре города.
За кадром женщина и мужчина испуганно говорят: «Куда она лезет?», когда одна из девочек начинает спускаться по скользкому скату крыши.
Автор видео не просто сняла ролик про экстремалок, но и позвонила в службу 112, чтобы рассказать об опасной ситуации, сообщила в своей соцсети неравнодушная горожанка.
Просмотров всего: 305