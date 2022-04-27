В мае амурским семьям с детьми выплаты придут раньше

Ежемесячное пособие родителям-одиночкам, воспитывающим детей от 8 до 17 лет, пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, и ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет (через кредитные организации) придут амурчанам 29 апреля.

Через почтовые отделения пособие по уходу за ребёнком до полутора лет доставят по графику, с 3 по 20 мая.

Выплаты из материнского капитала перечислят 4 мая, в первый рабочий день месяца, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда.