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27 апреля 2022, 19:04 0

В мае амурским семьям с детьми выплаты придут раньше

Об этом сообщил Пенсионный фонд региона

В мае амурским семьям с детьми выплаты придут раньше
Фото: pixabay.com

Ежемесячное пособие родителям-одиночкам, воспитывающим детей от 8 до 17 лет, пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, и ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет (через кредитные организации) придут амурчанам 29 апреля.

Через почтовые отделения пособие по уходу за ребёнком до полутора лет доставят по графику, с 3 по 20 мая.

Выплаты из материнского капитала перечислят 4 мая, в первый рабочий день месяца, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда.

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#жизнь

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