Пыль на улице Мухина в Благовещенске планируют смывать ежедневно
Горожане жалуются на клубы пыли, которые поднимают машины на неасфальтированной дороге
Мэр Благовещенска во время прямого эфира, который прошёл 27 апреля, пообещал горожанам, что улицу Мухина будут поливать ежедневно. Отметим, что ранее в редакцию Амур.инфо поступали жалобы на то, что в часы пик на Мухина поднимаются клубы пыли, из-за которых сложно дышать и, как итог, невозможно открыть окна для проветривания.
— Подрядчик обеспечит ежедневное обеспыливание улицы на время ремонта. Спецавтомобиль будет поливать дорогу ежедневно с 8:00 до 18:00. Планируется, что каждый день машина будет выполнять 3-6 рейсов. Их точное число будут определять в зависимости от погоды, – пояснили в пресс-службе мэрии.
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