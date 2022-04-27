Пыль на улице Мухина в Благовещенске планируют смывать ежедневно

Мэр Благовещенска во время прямого эфира, который прошёл 27 апреля, пообещал горожанам, что улицу Мухина будут поливать ежедневно. Отметим, что ранее в редакцию Амур.инфо поступали жалобы на то, что в часы пик на Мухина поднимаются клубы пыли, из-за которых сложно дышать и, как итог, невозможно открыть окна для проветривания.

— Подрядчик обеспечит ежедневное обеспыливание улицы на время ремонта. Спецавтомобиль будет поливать дорогу ежедневно с 8:00 до 18:00. Планируется, что каждый день машина будет выполнять 3-6 рейсов. Их точное число будут определять в зависимости от погоды, – пояснили в пресс-службе мэрии.

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Юлия Медведева