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27 апреля 2022, 18:41 0

Летом в Крыму прогнозируют наплыв туристов

Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

Летом в Крыму прогнозируют наплыв туристов
Фото: pixabay.com

Несмотря на закрытие авиасообщения с полуостровом, турпоток останется на высоком уровне.

Сейчас на полуострове относительно невысокий процент забронированного жилья на майские праздники, но востребованность в нем постепенно возрастает. РИА ФАН сообщает, что, по словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, временная невозможность авиасообщения не помешает россиянам приехать в Крым на автомобилях и поездах.

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