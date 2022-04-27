Летом в Крыму прогнозируют наплыв туристов

Несмотря на закрытие авиасообщения с полуостровом, турпоток останется на высоком уровне.

Сейчас на полуострове относительно невысокий процент забронированного жилья на майские праздники, но востребованность в нем постепенно возрастает. РИА ФАН сообщает, что, по словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, временная невозможность авиасообщения не помешает россиянам приехать в Крым на автомобилях и поездах.