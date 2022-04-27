В Амурской области сев ранних зерновых закончат до 10 мая

В Приамурье аграрии засеяли ранними зерновыми более 54 тысяч гектаров земли. Весеннюю посевную кампанию закончат до 10 мая, всего засеют 215 тысяч гектаров, сообщает региональный минсельхоз.

Сейчас на полях работает свыше пяти тысяч единиц сельхозтехники. На сегодняшний день ячменя засели на 34 тысячах гектаров (67 % от плана), пшеницу – на 18,5 тысячи гектаров (14,3 % от плана), овёс – на 1,8 тысячи гектаров (5,5 % от плана) и тритикале – на 0,14 тысячи гектара (7,1 % от плана). При этом ячмень и пшеницу должны посеять до 5 мая, а овёс – до 10 мая. Площадь посевных в 2022 году увеличили как для зерновых, так и для сои, картофеля и овощей. Удобрений и семян в Приамурье достаточно.

Пока регион отстает от показателей прошлого года. Как отметили в ведомстве, на это повлияла плохая погода, поля сильно переувлажнены. По этой причине в Архаринском, Бурейском, Зейском, Завитинском, Магдагачинском, Сковородинском и Шимановском районах еще не начали посевную.

Из федерального бюджета на возмещение части затрат производителям зерновых выделили 10 миллиардов рублей, а на льготное кредитование аграриев – 30 миллиардов рублей. Амурчанам доступно возмещение части затрат на производство зерновых культур, части платы за электрическую и тепловую энергии, а также возможность получить поддержку на производство гречихи, овощей открытого грунта, развитие элитного семеноводства и проведение гидромелиоративных мероприятий. Помимо этого, аграриям за каждый дополнительный гектар картофеля будут платить 70 тысяч рублей.