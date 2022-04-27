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27апреля
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Никита Пресняков рассказал о минусах жизни в Нью-Йорке

Внук Пугачёвой заявил, что в Нью-Йорке много мусора и сумасшедших

Никита Пресняков рассказал о минусах жизни в Нью-Йорке
Фото: goodhouse.ru

Никита Пресняков во время учёбы несколько лет жил в США. Недавно он признался, что раньше его любимым городом был Нью-Йорк, но в последние годы там всё изменилось в худшую сторону, сообщает Lenta.ru.

В интервью интернет-изданию «Москвич Mag» внук Аллы Пугачёвой рассказал, что жил в Нью-Йорке около четырёх лет, приезжая в Россию только на каникулы. Он отметил, что прошлым летом они с женой Алёной ездили в этот город и увидели, что всё изменилось в худшую сторону.

По словам Никиты, там каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего, который бьётся головой о стену, швыряет одежду, начинает орать и «бежать в горизонт».

Также в Нью-Йорке везде очень много мусора. Пресняков-младший заявляет, что в то время, когда он там учился, такого не было. Сейчас по переулку невозможно пройти, потому что он весь в огромных мусорных пакетах, которые растащил ветер.

Никита рассказал, что теперь он обосновался в Москве. По его словам, ему особенно нравятся окрестности Патриарших прудов, а по городу он предпочитает передвигаться на электросамокате.

Музыкант признался, что сейчас он редко куда-то ходит. Чаще всего они встречаются с друзьями дома или ездят друг к другу на дачу.

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#интернет #США #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • LT

    LT
    1 час назад

    По словам Никиты, там каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего, который бьётся головой о стену, швыряет одежду, начинает орать и «бежать в горизонт».

    ***

    есть такое в штатах. свобода личности все дела. фашисты топят за утилизацию таких. пресняков фашист? мы?

  • LT

    LT
    1 час назад

    габышев шаман не бился головой ни об че. в дурке. не вписался кудато. в какую то рассу видимо.

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