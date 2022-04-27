Никита Пресняков рассказал о минусах жизни в Нью-Йорке

В интервью интернет-изданию «Москвич Mag» внук Аллы Пугачёвой рассказал, что жил в Нью-Йорке около четырёх лет, приезжая в Россию только на каникулы. Он отметил, что прошлым летом они с женой Алёной ездили в этот город и увидели, что всё изменилось в худшую сторону.

По словам Никиты, там каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего, который бьётся головой о стену, швыряет одежду, начинает орать и «бежать в горизонт».

Также в Нью-Йорке везде очень много мусора. Пресняков-младший заявляет, что в то время, когда он там учился, такого не было. Сейчас по переулку невозможно пройти, потому что он весь в огромных мусорных пакетах, которые растащил ветер.

Никита рассказал, что теперь он обосновался в Москве. По его словам, ему особенно нравятся окрестности Патриарших прудов, а по городу он предпочитает передвигаться на электросамокате.

Музыкант признался, что сейчас он редко куда-то ходит. Чаще всего они встречаются с друзьями дома или ездят друг к другу на дачу.