В Благовещенске с 4 мая начнут отключать отопление

В Благовещенске подходит к завершению отопительный сезон. По распоряжению мэра города отопление начнут отключать с 4 мая.

— Отопительный сезон заканчивается постепенно. В этом процессе задействованы и управляющие компании, и ТЭЦ, и котельные АКС. Всё синхронизировано, – пояснили в пресс-службе мэрии. – Начнётся отключение отопления с жилого фонда. А закончится отключением объектов социальной сферы. Их всегда первыми включают и последними отключают от теплоснабжения.

Специалисты городской администрации напомнили, что для окончания отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха за окном была не ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.