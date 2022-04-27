Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:27 0

В Благовещенске с 4 мая начнут отключать отопление

Сначала в жилых домах, потом в соцучреждениях

В Благовещенске с 4 мая начнут отключать отопление
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске подходит к завершению отопительный сезон. По распоряжению мэра города отопление начнут отключать с 4 мая.

— Отопительный сезон заканчивается постепенно. В этом процессе задействованы и управляющие компании, и ТЭЦ, и котельные АКС. Всё синхронизировано, – пояснили в пресс-службе мэрии. – Начнётся отключение отопления с жилого фонда. А закончится отключением объектов социальной сферы. Их всегда первыми включают и последними отключают от теплоснабжения.

Специалисты городской администрации напомнили, что для окончания отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха за окном была не ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.

Просмотров всего: 174

#ЖКХ #мэрия

распечатать


Общество 1

Василий Орлов: Благовещенску нужны федеральные деньги на ремонт объектов ЖКХ
Происшествия 4

В Благовещенске ветром снесло остановку
Общество 5

В Благовещенске на 99-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Пётр Блажко
Власть

Мэр Благовещенска Олег Имамеев ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь