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27апреля
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сегодня, 15:18 0

Виктория Дайнеко вышла в свет с новым бойфрендом

Дайнеко показала своего избранника

Виктория Дайнеко вышла в свет с новым бойфрендом
Фото: newweek.ru

Виктория Дайнеко вышла в свет с новым избранником. Пара появилась на светском мероприятии в Москве. Кажется, 34-летняя исполнительница наконец нашла своего единственного, сообщает «СтарХит».

Дайнеко старается оберегать личную жизнь от любопытных глаз, но в этот раз сделала исключение. На светское мероприятие певица пришла с новым бойфрендом, но его имя решила не раскрывать. На красной дорожке пара держалась за руки и улыбалась. Возможно, 34-летняя артистка нашла своего единственного.

Ранее звезда признавалась, что её новый избранник не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, и это ей очень нравится.

За плечами Виктории множество романов, например, с Алексеем Воробьёвым и Павлом Артемьевым. С бывшими возлюбленными Дайнеко расставалась на мирной ноте, кроме отца своей единственной дочки.

Сейчас певица судится с бывшим мужем Дмитрием Клейманом за алименты. Адвокат артистки Виктория Шакина рассказывала, что они ждут от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. В конце мая состоится очередное заседание по алиментному спору.

Представитель Дайнеко подтвердила, что Клейман не помогает шестилетней дочери и совсем не интересуется её жизнью. В прошлом году музыкант снова стал отцом и теперь занимается воспитанием сына.

Сама Виктория как-то признавалась, что они с бывшим мужем не могут найти общий язык. У певицы есть желание наладить отношения ради общего ребёнка, но пока им это не удаётся.

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#шоу-бизнес

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