В Благовещенске в День Победы будет и «Бессмертный полк», и салют

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Спустя три года в Благовещенске возобновится акция «Бессмертный полк». В 2020 и 2021 году шествие отменяли из-за вспышки коронавирусной инфекции. Что касается салюта, эта традиция остаётся неизменной.

Хорошей новостью с горожанами во время прямого эфира поделился глава города Олег Имамеев. Он рассказал, что колонны «Бессмертного полка» 9 мая будут формировать на улице Ленина в районе улицы Шимановского, а потом шествие двинется в сторону площади Победы. Ремонтные работы на пересечении центральной улицы с переулком Святителя Иннокентия к этому моменту будут закончены, и горожанам ничто не помешает пройти с портретами ветеранов по улицам города.