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27апреля
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Камиль Ларин рассказал, что Михаил Ефремов мог прожить без алкоголя только пять дней

Ларин вспомнил о разговоре с Ефремовым

Камиль Ларин рассказал, что Михаил Ефремов мог прожить без алкоголя только пять дней
Фото: kino-teatr.ru

Актер Камиль Ларин рассказал, что Михаил Ефремов не мог прожить и недели без выпивки. При этом устроивший смертельную аварию в пьяном виде актёр сам шутил о своей зависимости, сообщает «Пятый канал».

В шоу Юлии Барановской участник «Квартета И» Камиль Ларин признался, что нередко выпивал на мероприятиях, но до некоторых коллег ему далеко.

В качестве примера актёр вспомнил разговор с Ефремовым. На вопрос, сколько он может не пить, Михаил заявил, что после пяти дней трезвости доходит до состояния сжавшейся пружины.

По мнению Ларина, если человек отказывается от спиртного неимоверным усилием воли, то рано или поздно он сорвётся. Артист уверен, что Ефремов не продержался бы и недели.

Летом 2020 года в центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. Пьяный актёр на своём автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в автофургон. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за полученных травм.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, но позже адвокатам удалось сократить срок на полгода. Артист отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

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#ДТП #происшествия #шоу-бизнес

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