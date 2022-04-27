В Райчихинске тушили квартиру в многоэтажном доме

В среду, 27 апреля, в 10:19 в Райчихинске загорелась квартира в четырёхэтажном доме на улице Музыкальной. На место происшествия отправились шесть пожарных на двух единицах техники, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.

Огнеборцы потушили пожар через три минуты после прибытия. Пострадавших и погибших нет. Сейчас сотрудники ведомства выясняют причины случившегося.

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Кристина Хасуева