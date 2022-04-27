Главному лесничему ДФО не дали достроить баню в Амурской области

В Амурской области задержали главного государственного инспектора Департамента лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа. Мужчина 1970 года рождения подозревается в незаконной рубке лиственницы на территории Завитинского лесничества. В результате его действий лесному фонду России нанесён ущерб на сумму, превышающую 380 тысяч рублей.

Подозреваемого в совершении преступления задержали при силовой поддержке бойцов СОБРа областного управления Росгвардии.

Из материалов дела следует, что в период с марта 2017 по ноябрь 2021 года чиновник, не имея разрешений, организовал рубку леса на территории лесничества в Завитинском районе. Готовые брёвна он использовал для строительства моста к своему участку в этом же лесничестве, а также для строительства хозпостроек: двух домов, бани, гаража и иных объектов.

Как рассказали в полиции, на месте незаконной вырубки обнаружили выброшенный в канаву знак «Особо охраняемая территория». В той же канаве были свалены остатки деревьев и обгоревшие пни лиственниц. Предполагается, что их жгли для того, чтобы скрыть последствия незаконной деятельности.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следствие по делу продолжается.

Фото: управление МВД России по Амурской области