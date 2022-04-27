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27апреля
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сегодня, 14:29 6

Главному лесничему ДФО не дали достроить баню в Амурской области

Его задержали за незаконную рубку леса в Завитинском лесничестве

Главному лесничему ДФО не дали достроить баню в Амурской области
Фото: управление МВД России по Амурской области

В Амурской области задержали главного государственного инспектора Департамента лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа. Мужчина 1970 года рождения подозревается в незаконной рубке лиственницы на территории Завитинского лесничества. В результате его действий лесному фонду России нанесён ущерб на сумму, превышающую 380 тысяч рублей.

Подозреваемого в совершении преступления задержали при силовой поддержке бойцов СОБРа областного управления Росгвардии.

Из материалов дела следует, что в период с марта 2017 по ноябрь 2021 года чиновник, не имея разрешений, организовал рубку леса на территории лесничества в Завитинском районе. Готовые брёвна он использовал для строительства моста к своему участку в этом же лесничестве, а также для строительства хозпостроек: двух домов, бани, гаража и иных объектов.

Как рассказали в полиции, на месте незаконной вырубки обнаружили выброшенный в канаву знак «Особо охраняемая территория». В той же канаве были свалены остатки деревьев и обгоревшие пни лиственниц. Предполагается, что их жгли для того, чтобы скрыть последствия незаконной деятельности.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следствие по делу продолжается.

Фото: управление МВД России по Амурской области

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#происшествия #экология

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Главный лесничий - БРАКОНЬЕР со стажем ? Как это возможно в богославенной россии ?

    Чтобы крысу к ответу привлечь СОБР понадобился (((

    Природоохранная прокуратура усадьбу Лесоблюстителя не заметила ?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Блин, Америку открыли. Что охраняем, то и имеем

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    2 дома, баня, мост, гараж и иные постойки и всего 380 тыс????

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Такие они слуги народа и государства

  • LT

    LT
    1 час назад

    что у чела с главного фото с ширинкой? она растегнута или я о новой модицикации камуфляжа нефкурсе?

  • квт

    квт
    53 минуты назад

    ну, брат ..., какой глазастый ...

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