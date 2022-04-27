Роза Сябитова призналась в романе с женатым мужчиной

На видеоплатформе Premier Сябитова поделилась откровенной историей из прошлого. Она рассказала, что в 90-х встречалась с так называемым «новым русским». Будущую телезвезду не смущал бандитский статус мужчины, как и то, что он был женат.

Телеведущая призналась, что более 14 лет на программе «Давай поженимся» она критикует героинь, которые рассказывают про отношения с женатыми мужчинами. При этом у неё самой тоже «есть такой грешок».

Сябитова рассказала, что любовник занимался нелегальным бизнесом, и снял через неё квартиру. Она понимала, что, если он её бросит, ей придётся вернуться к прежней жизни.

По словам Розы, «монстр в виде жадности» перекрыл для неё всё, ей было плевать на его жену и детей. Страх потерять материальное благополучие подтолкнул её к рискованному шагу. Сябитова решилась на шантаж, и в какой-то момент вывезла всю аппаратуру его бизнеса, которая находилась в квартире.

Она признаётся, что история могла закончится для неё плачевно, но они с любовником смогли договориться, после чего она всё ему отдала. Мужчина дал расписку, что не станет отбирать подарки и не будет её преследовать.

Сейчас 60-летняя телеведущая стыдится отношений с женатым. По её словам, мужчина был для неё поддержкой в тяжёлые годы безденежья. После смерти первого мужа Роза осталась одна с двумя маленькими детьми. Она отмечает, что ей приходилось «выживать вот так неприглядно».