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27апреля
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сегодня, 13:41 0

Роза Сябитова призналась в романе с женатым мужчиной

Сябитова откровенно рассказала о статусе любовницы

Роза Сябитова призналась в романе с женатым мужчиной
Фото: tvcenter.ru

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова всегда выступала против романов с женатыми. Она заявляла, что это пустая трата времени, а личное счастье на чужом никогда не построить. Недавно телезвезда призналась, что к такому мнению она пришла после собственного печального опыта, сообщает «СтарХит».

На видеоплатформе Premier Сябитова поделилась откровенной историей из прошлого. Она рассказала, что в 90-х встречалась с так называемым «новым русским». Будущую телезвезду не смущал бандитский статус мужчины, как и то, что он был женат.

Телеведущая призналась, что более 14 лет на программе «Давай поженимся» она критикует героинь, которые рассказывают про отношения с женатыми мужчинами. При этом у неё самой тоже «есть такой грешок».

Сябитова рассказала, что любовник занимался нелегальным бизнесом, и снял через неё квартиру. Она понимала, что, если он её бросит, ей придётся вернуться к прежней жизни.

По словам Розы, «монстр в виде жадности» перекрыл для неё всё, ей было плевать на его жену и детей. Страх потерять материальное благополучие подтолкнул её к рискованному шагу. Сябитова решилась на шантаж, и в какой-то момент вывезла всю аппаратуру его бизнеса, которая находилась в квартире.

Она признаётся, что история могла закончится для неё плачевно, но они с любовником смогли договориться, после чего она всё ему отдала. Мужчина дал расписку, что не станет отбирать подарки и не будет её преследовать.

Сейчас 60-летняя телеведущая стыдится отношений с женатым. По её словам, мужчина был для неё поддержкой в тяжёлые годы безденежья. После смерти первого мужа Роза осталась одна с двумя маленькими детьми. Она отмечает, что ей приходилось «выживать вот так неприглядно».

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#шоу-бизнес

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