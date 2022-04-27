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27апреля
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Экс-солист группы «Корни» Александр Асташёнок рассказал о потере ребёнка

Асташёнок и его жена планируют взять ребёнка из детского дома

Экс-солист группы «Корни» Александр Асташёнок рассказал о потере ребёнка
Фото: oddstory.ru

Бывший солист группы «Корни» Александр Асташёнок рассказал о семейной трагедии. Певец признался, что его супруга Елена Венгржиновская потеряла ребёнка на раннем сроке беременности, сообщает «Пятый канал».

В шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!» Асташёнок рассказал, что они с женой планируют усыновить ребёнка. По словам артиста, они хотят подарить воспитаннику детского дома шанс выйти в жизнь из любящей семьи.

Это решение пришло к Александру и Елене после пережитой семейной трагедии. Певец признался, что несколько лет назад у его супруги случился выкидыш на раннем сроке, когда она упала с лестницы в доме отца.

Отношения Асташёнка и Венгржиновской начались, когда он был солистом группы «Корни», а она – концертным директором коллектива. Поначалу их дружба не задалась. Но однажды Александр заболел во время гастролей, а Елена окружила его нежной заботой. Тогда-то и появилось первое чувство, несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте.

Они скрывали свой роман, ведь для звёздного статуса предпочтительнее, чтобы артист был свободен. Избранница отговаривала музыканта от брака, но Александр сделал предложение и заявил, что хочет от возлюбленной ребёнка.

Они поженились в 2004 году, вскоре у пары родилась дочь Виктория. Сейчас девушке 17 лет, а её мама и папа мечтают снова стать родителями.

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#дети #шоу-бизнес

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