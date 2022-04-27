Василий Орлов: Благовещенску нужны федеральные деньги на ремонт объектов ЖКХ

Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл совещание, на котором обсудили меры по снижению аварийности на коммунальных сетях Благовещенска, сообщает региональное правительство.

С 27 сентября 2021 года по 20 апреля 2022 года в областном центре на объектах ЖКХ произошло 72 аварии и 248 инцидентов.

В Благовещенске более 247 километров сетей теплоснабжения, из которых 135 километров находятся в ветхом состоянии. В отопительном периоде 2021-2022 годов случилось 25 аварий (сбой устранялся более шести часов) и 112 инцидентов (сбой устранялся менее чем за шесть часов). В среднем специалисты устраняют неполадки около 12 часов. В 60 % случаев причиной сбоя становится изношенность сетей.

Областное министерство ЖКХ определило семь зон в Благовещенске, где сбои случаются чаще всего. Еще на десяти участках они систематически повторяются. Как рассказал министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов, на подготовку к новому отопительному сезону обслуживающие предприятия выделят почти 124 миллиона рублей. В этом году в Благовещенске заменят два километра теплосетей, на это потратят более 300 миллионов рублей.

— В рамках инвестпрограмм на 2022 год эксплуатирующими организациями планируется проведение ремонтных работ на сумму более 151 миллиона рублей, – добавил Алексей Тарасов.

Сети водоснабжения и водоотведения также нуждаются в ремонте. В городе 398 километров сетей водоснабжения, из которых 190 километров – ветхие. Сетей водоотведения – более 298 километров, ветхими признаны – 156 километров. Во время подготовки к новому отопительному сезону на замену и ремонт труб потратят более 47 миллионов рублей.

Кроме того, по инвестиционной программе АКС в 2021-2025 годах в областной столице заменят 4,9 километра сетей на сумму более 188 миллионов рублей, а в этом году за счёт регионального бюджета отремонтируют пять километров сетей водоснабжения. По государственной программе «Модернизация» в 2022 году отремонтируют инженерные сети на улицах Горького, Ленина, Светлой, переулке Рёлочном и Игнатьевском шоссе.

Директор амурского филиала «Дальневосточной генерирующей компании» Сергей Руденко предложил провести дополнительные гидравлические испытания на внутриквартальных сетях.

— Делать гидравлические испытания нужно, но отнестись к работе надо очень аккуратно. Необходимо определить наиболее проблемный участок и провести гидравлические испытания внутри квартала. Такая нацеленная работа поможет определить аварийный участок и своевременно его устранить, и не допустить порывы в будущем. Чтобы полноценно отремонтировать изношенные коммунальные сети в Благовещенске, нужно подавать заявки в федеральные проекты, – прокомментировал Василий Орлов.