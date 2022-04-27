В российских кинотеатрах начали показывать «пиратские» фильмы
Чего ждать амурским зрителям
В некоторых кинотеатрах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы и других городов страны начали показывать иностранные фильмы, прокат которых был официально отменён в связи с санкциями, сообщил Esquire.
Показы устраивают как сами кинотеатры, так и компании, арендующие залы. Скачанную с торрента копию фильма «Бэтмен» показали в московском кинотеатре WIP, в Екатеринбурге компания «Кино Нон-Стоп» арендовала для показа сеть кинотеатров, в Чите с 21 апреля фильм показывают в кинотеатре «Центавр». Такие же показы планируются в Иванове и Находке.
Кроме того, идёт неофициальный показ мультфильма «Я краснею» и фильма «Не смотрите наверх».
Как сообщили в компании «Мир кино», в Благовещенске неофициальный показ фильмов запускать не планируют. Если не брать в расчёт законность этих действий, то качество точно будет не таким, к какому привыкли зрители, звуковые эффекты и вовсе будут отсутствовать.
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