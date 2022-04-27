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27апреля
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сегодня, 14:59 3

В российских кинотеатрах начали показывать «пиратские» фильмы

Чего ждать амурским зрителям

В российских кинотеатрах начали показывать «пиратские» фильмы
Фото: pixabay

В некоторых кинотеатрах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы и других городов страны начали показывать иностранные фильмы, прокат которых был официально отменён в связи с санкциями, сообщил Esquire.

Показы устраивают как сами кинотеатры, так и компании, арендующие залы. Скачанную с торрента копию фильма «Бэтмен» показали в московском кинотеатре WIP, в Екатеринбурге компания «Кино Нон-Стоп» арендовала для показа сеть кинотеатров, в Чите с 21 апреля фильм показывают в кинотеатре «Центавр». Такие же показы планируются в Иванове и Находке.

Кроме того, идёт неофициальный показ мультфильма «Я краснею» и фильма «Не смотрите наверх».

Как сообщили в компании «Мир кино», в Благовещенске неофициальный показ фильмов запускать не планируют. Если не брать в расчёт законность этих действий, то качество точно будет не таким, к какому привыкли зрители, звуковые эффекты и вовсе будут отсутствовать.

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#культура

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    грабь награбленное

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Веселая жизнь у нас будет в ближайшие десятилетия, ничего не скажешь.

  • LT

    LT
    1 час назад

    не планируют. Если не брать в расчёт законность этих действий, то качество точно будет не таким, к какому привыкли зрители,

    **

    у молодежи это культ. им это важно.

    *бл, незря говорили, что кризис при путине с его миллионом запретов на все будет для россии губителен.

    смените тему. раз мы возвращаемся в прошлый век, убирайте запреты.

    кинотеатры надо сделать местом отдыхаловки от говна и тяготв которые нас погружают.

    во-первых там надо алкашку продавать разрешить.

    оборудовать наконец туалеты рядом с залом, а не за стопитьсот киллометров от него.

    убрать (в разумной степени) бабок , которые до тебя доколупываются с вопросами типо чего твоя спутница там делает. бл..билетик она потеряла ищет.

    дайте людям где нить отдохнуть от вас , думающих об нас недалекого ума стариках

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