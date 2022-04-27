Маргарита Симоньян считает Галкина геем, который женился на Пугачёвой для отвода глаз

Максим Галкин вместе с семьёй уехал в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Маргарита Симоньян призналась, что уже просит у своих друзей не присылать ей видеоролики, в которых Галкин «поливает помоями Россию и русскую армию».

42-летняя журналистка заявила, что Максим позволяет себе такие вещи, после которых она решила высказать то, что думала о нём всегда. По её словам, всем достоверно известно, что он гей, а для отвода глаз и развития карьеры женился на Пугачёвой. При этом он убеждает свою аудиторию, «что у них настоящая любовь».

Маргарита назвала Галкина лживым и лицемерным и отметила, что он не имеет представления «ни о военной операции, ни о том, что такое вообще Родина». Симоньян подчеркнула, что будет и дальше отстаивать честь своей страны и отвечать на скандальные заявления и других звезд.

Как сообщает «Комсомольская правда», для Максима Галкина обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации – не новость. Несколько лет назад в интервью Ирине Шихман шоумен рассказал, что ещё с молодости его причисляют к секс-меньшинствам.

Телеведущий считает, что эти слухи возникают из-за его интонации голоса или интеллигентности, поскольку ничем в своей жизни он это не подтверждал.