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27апреля
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сегодня, 12:11 3

Маргарита Симоньян считает Галкина геем, который женился на Пугачёвой для отвода глаз

Симоньян возмущена негативными высказываниями Галкина о России

Маргарита Симоньян считает Галкина геем, который женился на Пугачёвой для отвода глаз
Фото: muzhyazheny.ru

Маргарита Симоньян возмущена резкими высказываниями Максима Галкина о России, поэтому на днях в эфире телеканала решила рассказать всё, что думает о юмористе, сообщает «СтарХит».

Максим Галкин вместе с семьёй уехал в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Маргарита Симоньян призналась, что уже просит у своих друзей не присылать ей видеоролики, в которых Галкин «поливает помоями Россию и русскую армию».

42-летняя журналистка заявила, что Максим позволяет себе такие вещи, после которых она решила высказать то, что думала о нём всегда. По её словам, всем достоверно известно, что он гей, а для отвода глаз и развития карьеры женился на Пугачёвой. При этом он убеждает свою аудиторию, «что у них настоящая любовь».

Маргарита назвала Галкина лживым и лицемерным и отметила, что он не имеет представления «ни о военной операции, ни о том, что такое вообще Родина». Симоньян подчеркнула, что будет и дальше отстаивать честь своей страны и отвечать на скандальные заявления и других звезд.

Как сообщает «Комсомольская правда», для Максима Галкина обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации – не новость. Несколько лет назад в интервью Ирине Шихман шоумен рассказал, что ещё с молодости его причисляют к секс-меньшинствам.

Телеведущий считает, что эти слухи возникают из-за его интонации голоса или интеллигентности, поскольку ничем в своей жизни он это не подтверждал.

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#СМИ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Корочка

    Корочка
    5 часов назад

    все так считают, потому как пидр есть пидр

  • LT

    LT
    2 часа назад

    и че?

    ну фашисты тож не терпят геев. это один из признаков соответствующего строя.

    геев не любят люди набожные. православные.

    еще православные не любят например людей, которые едят всякие непотребства. например бобров.

    и че, спрашиваю? один чел, которого не любят, говорит народу о другом челе, которого вследствии этого высказывания не должны любить эти люди....какого результата за этот высер она ждет? просто интересно. ей же это говно оплачивается, а я начинаю сомневаться в эффективности траты на нее денег (народных)

  • тт

    тт
    2 часа назад

    LT, проблема не в том, что он гей, а в том, что врет, утверждая что не гей. Ну если он реально гей.

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