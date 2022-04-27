Восемь летних лагерей заработают в Приамурье по программе кешбэка

— На сегодняшний день в программе «Детский кешбэк» участвует восемь лагерей. Это ещё не окончательная цифра, сейчас некоторые лагеря готовят документы для участия в этой программе, – отметила Светлана Яковлева.

Загородные лагеря, которые уже сейчас могут вернуть 50 % стоимости путевки:

«Огонёк»;

«Колосок»;

«им. Ю. А. Гагарина»;

«Прометей»;

«Белые горы»;

«Энергетик»;

«Белогорка»;

центр спортивной подготовки «Спортивный».

Ознакомиться с полным списком лагерей и их местоположением можно будет после 15 мая на сайте министерства образования и науки Амурской области в разделе «Организация отдыха и оздоровления».

Условия получения кешбэка:

период проживания в организации отдыха и оздоровления детей должен составлять не менее одной смены, то есть путёвка должна приобретаться на смену, которая обозначена на сайте лагеря. Пришкольные лагеря в это число не входят;

минимальная стоимость путёвки в организации отдыха и оздоровления не ограничена – путёвку приобретают абсолютно за любую цену;

размер возврата денежных средств составляет 50 %, но не более 20 тысяч в абсолютных единицах;

оплата должна быть произведена по карте платёжной системы «Мир» одного из банков-участников программы лояльности для держателей карты «Мир»;

количество путёвок не ограничено, но за каждую путёвку необходимо платить отдельно.

Как отметила министр образования, кроме программы «Детский кешбэк» работающие родители могут воспользоваться компенсацией и вернуть 25 % стоимости путёвки в загородные лагеря и 75 % стоимости питания в пришкольных лагерях. При этом, если родитель приобрёл путёвку по кешбэку, компенсация будет начисляться на оставшуюся сумму и только на фактически посещённые дни. То есть в таких случаях рассчитываться она будет уже после окончания смены.

Светлана Яковлева добавила, что в этом году не все популярные в регионе лагеря примут детей. На ремонт закрыты «Строитель» и «Красный Яр». Кроме того, прекратил работу частный лагерь имени Лизы Чайкиной.