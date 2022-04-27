Восемь летних лагерей заработают в Приамурье по программе кешбэка
Региональный минобр опубликовал список учреждений
Этом летом в детских загородных лагерях снимают коронавирусные ограничения по заполняемости, в связи с чем они заработают на полную мощность. Как и в прошлом году, у родителей амурских школьников есть возможность вернуть часть средств, потраченных на покупку путёвок. О том, как это сделать и на какие лагеря распространяется программа «Детский кешбэк», рассказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.
— На сегодняшний день в программе «Детский кешбэк» участвует восемь лагерей. Это ещё не окончательная цифра, сейчас некоторые лагеря готовят документы для участия в этой программе, – отметила Светлана Яковлева.
Загородные лагеря, которые уже сейчас могут вернуть 50 % стоимости путевки:
- «Огонёк»;
- «Колосок»;
- «им. Ю. А. Гагарина»;
- «Прометей»;
- «Белые горы»;
- «Энергетик»;
- «Белогорка»;
- центр спортивной подготовки «Спортивный».
Ознакомиться с полным списком лагерей и их местоположением можно будет после 15 мая на сайте министерства образования и науки Амурской области в разделе «Организация отдыха и оздоровления».
Условия получения кешбэка:
- период проживания в организации отдыха и оздоровления детей должен составлять не менее одной смены, то есть путёвка должна приобретаться на смену, которая обозначена на сайте лагеря. Пришкольные лагеря в это число не входят;
- минимальная стоимость путёвки в организации отдыха и оздоровления не ограничена – путёвку приобретают абсолютно за любую цену;
- размер возврата денежных средств составляет 50 %, но не более 20 тысяч в абсолютных единицах;
- оплата должна быть произведена по карте платёжной системы «Мир» одного из банков-участников программы лояльности для держателей карты «Мир»;
- количество путёвок не ограничено, но за каждую путёвку необходимо платить отдельно.
Как отметила министр образования, кроме программы «Детский кешбэк» работающие родители могут воспользоваться компенсацией и вернуть 25 % стоимости путёвки в загородные лагеря и 75 % стоимости питания в пришкольных лагерях. При этом, если родитель приобрёл путёвку по кешбэку, компенсация будет начисляться на оставшуюся сумму и только на фактически посещённые дни. То есть в таких случаях рассчитываться она будет уже после окончания смены.
Светлана Яковлева добавила, что в этом году не все популярные в регионе лагеря примут детей. На ремонт закрыты «Строитель» и «Красный Яр». Кроме того, прекратил работу частный лагерь имени Лизы Чайкиной.
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