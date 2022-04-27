Цены на продукты в Амурской области снизились после вмешательства прокуратуры
Из-за необоснованного роста цен предпринимателям объявили предостережения
После встреч прокурора с амурскими предпринимателями цены на некоторые товары удалось снизить, сообщили в прокуратуре.
Прокурор Амурской области Александр Бучман встретился с предпринимателями в Сковородинском и Магдагачинском районах и городе Свободном. Представитель власти разъяснил бизнесменам законодательство о ценообразовании.
Как изменилась стоимость продуктов в регионе после проверок
- В селе Талдан Сковородинского района: сахар – до проверок 111 рублей, после – 105 рублей; гречневая крупа – до 120 рублей, после – 114 рублей.
- В Сковородине: сахар – до 133 рубля, после – 115 рублей.
- В селе Гонжа Магдагачинского района: сахар – до 160 рублей, после – 110 рублей; гречневая крупа – до 120 рублей, после – 105 рублей.
- В Магдагачи: сахар – до 140 рублей, после – 115 рублей; гречневая крупа – до 120 рублей, после – 100 рублей.
- В Свободненском районе: сахар – до 114 рублей, после – 76 рублей.
Ранее предприниматели в Тынде, Зее и Селемджинском районе незаконно установили надбавки на сахар, муку и масло, за что были привлечены к административной ответственности.
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