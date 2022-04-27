Цены на продукты в Амурской области снизились после вмешательства прокуратуры

После встреч прокурора с амурскими предпринимателями цены на некоторые товары удалось снизить, сообщили в прокуратуре.

Прокурор Амурской области Александр Бучман встретился с предпринимателями в Сковородинском и Магдагачинском районах и городе Свободном. Представитель власти разъяснил бизнесменам законодательство о ценообразовании.

Как изменилась стоимость продуктов в регионе после проверок

В селе Талдан Сковородинского района: сахар – до проверок 111 рублей, после – 105 рублей; гречневая крупа – до 120 рублей, после – 114 рублей.

В Сковородине: сахар – до 133 рубля, после – 115 рублей.

В селе Гонжа Магдагачинского района: сахар – до 160 рублей, после – 110 рублей; гречневая крупа – до 120 рублей, после – 105 рублей.

В Магдагачи: сахар – до 140 рублей, после – 115 рублей; гречневая крупа – до 120 рублей, после – 100 рублей.

В Свободненском районе: сахар – до 114 рублей, после – 76 рублей.

Ранее предприниматели в Тынде, Зее и Селемджинском районе незаконно установили надбавки на сахар, муку и масло, за что были привлечены к административной ответственности.