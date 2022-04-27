Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:03 3

Цены на продукты в Амурской области снизились после вмешательства прокуратуры

Из-за необоснованного роста цен предпринимателям объявили предостережения

Цены на продукты в Амурской области снизились после вмешательства прокуратуры
Фото: прокуратура Амурской области

После встреч прокурора с амурскими предпринимателями цены на некоторые товары удалось снизить, сообщили в прокуратуре.

Прокурор Амурской области Александр Бучман встретился с предпринимателями в Сковородинском и Магдагачинском районах и городе Свободном. Представитель власти разъяснил бизнесменам законодательство о ценообразовании.

Как изменилась стоимость продуктов в регионе после проверок

  • В селе Талдан Сковородинского района: сахар – до проверок 111 рублей, после – 105 рублей; гречневая крупа – до 120 рублей, после – 114 рублей.
  • В Сковородине: сахар – до 133 рубля, после – 115 рублей.
  • В селе Гонжа Магдагачинского района: сахар – до 160 рублей, после – 110 рублей; гречневая крупа – до 120 рублей, после – 105 рублей.
  • В Магдагачи: сахар – до 140 рублей, после – 115 рублей; гречневая крупа – до 120 рублей, после – 100 рублей.
  • В Свободненском районе: сахар – до 114 рублей, после – 76 рублей.

Ранее предприниматели в Тынде, Зее и Селемджинском районе незаконно установили надбавки на сахар, муку и масло, за что были привлечены к административной ответственности.

Просмотров всего: 1010

#закон #областная власть

распечатать


Общество 1

Василий Орлов: Благовещенску нужны федеральные деньги на ремонт объектов ЖКХ
Экономика 1

15 тысяч амурских предпринимателей получат налоговые льготы
Общество

Отцам дали больше прав на материнский капитал
Общество 2

В Свободном ввели ограничение на продажу алкоголя 9 мая

Комментарии
Показать все (3)
  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Хорошенькое снижение - вначале на 50,100% повысили, потом на 10% снизили...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Над прокуратурой ржать можно или тоже уже статью уголовную нарисовали?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Благовещенск когда проверять будут?

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь