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27апреля
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сегодня, 13:49 2

Суд поставил точку в деле о смерти в подъезде благовещенской многоэтажки

Амурчанин нанёс приятелю девять ножевых ранений

Суд поставил точку в деле о смерти в подъезде благовещенской многоэтажки
Фото: pixabay.com

Труп мужчины нашли в подъезде дома на улице Красноармейской.

В декабре прошлого года амурчанин вместе со своим знакомым распивал спиртное в доме на улице Новой в городе Благовещенске. Между мужчинами произошёл конфликт. Приятель стал оскорблять собутыльника и назвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации.

Оскорблённый амурчанин взял со стола нож и нанёс им обидчику четыре удара в грудь, два удара в живот и по одному удару в шею, бедро и локтевой сустав.

Потерпевший сам ушёл с места конфликта и смог дойти до подъезда дома на улице Красноармейской, где скончался от обильной кровопотери.

Подсудимый частично признал вину, заявив, что не собирался убивать знакомого. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам колонии особого режима, сообщает городской суд Благовещенска.

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#жизнь #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • LT

    LT
    3 часа назад

    дело о смерти в подъезде благовещенской многоэтажки..

    ***

    звучит красиво и пафаснл почти как "убийство в восточном экспрессе" и тому подобное

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Оскорбил - готовь ответить.

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