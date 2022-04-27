Суд поставил точку в деле о смерти в подъезде благовещенской многоэтажки

Труп мужчины нашли в подъезде дома на улице Красноармейской.

В декабре прошлого года амурчанин вместе со своим знакомым распивал спиртное в доме на улице Новой в городе Благовещенске. Между мужчинами произошёл конфликт. Приятель стал оскорблять собутыльника и назвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации.

Оскорблённый амурчанин взял со стола нож и нанёс им обидчику четыре удара в грудь, два удара в живот и по одному удару в шею, бедро и локтевой сустав.

Потерпевший сам ушёл с места конфликта и смог дойти до подъезда дома на улице Красноармейской, где скончался от обильной кровопотери.

Подсудимый частично признал вину, заявив, что не собирался убивать знакомого. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам колонии особого режима, сообщает городской суд Благовещенска.