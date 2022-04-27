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27апреля
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сегодня, 14:21 0

В Амурской области бушуют пять природных пожаров

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 211 очагов

В Амурской области бушуют пять природных пожаров
Фото: pexels.com

По состоянию на утро 27 апреля в области зарегистрировано пять природных пожаров в Мазановском, Зейском, Магдагачинском районах.

За прошедшие сутки амурские пожарные ликвидировали 16 возгораний сухой травы в Белогорске, Зее, Свободном, Благовещенском, Зейском, Магдагачинском, Свободненском районах, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области. Огонь прошел 550 гектаров. На тушении возгораний работали 224 сотрудника парашютно-десантной службы Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, федеральной противопожарной службы, добровольных пожарных. Было задействовано 36 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8Т.

27 апреля, по данным пресс-службы Амурского минлеса, ещё один природный пожар в четырех километрах от Невера (Сковородинский район) ликвидировали 14 десантников Амурской авиабазы и 8 сотрудников лесоохраны. Огонь прошел 84 гектара.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами провели 242 профилактических рейда, составили 30 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного периода было составлено 815 протоколов на сумму около двух миллионов рублей.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните по телефонам вызова экстренных служб. Телефон пожарных и спасателей:

– «101» – для набора со всех операторов мобильной связи;

– «112» – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

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#МЧС #пожары #природа

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