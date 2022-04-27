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27 апреля 2022, 19:49 0

В Свободном развивают культуру раздельного сбора мусора

Специальные сетки для сбора ПЭТ-тары установили в семи дворах

В Свободном развивают культуру раздельного сбора мусора
Фото: t.me/news_svobodniy

Работу по построению системы раздельного сбора отходов в Свободном начал региональный оператор «Спецавтохозяйство».

Сейчас оборудование используется в тестовом режиме. Через полгода на предприятии рассмотрят возможность увеличить количество сеток во дворах Свободного, сообщает телеграм-канал пресс-службы города.

Пока сетки установлены по адресам:

– улица Октябрьская, 19;

– улица Орджоникидзе, 34, 36;

– улица 40-летия Октября, 85;

– улица Лазо, 79;

– улица Мухина, 58;

– улица Станиславского, 105.

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#жизнь #Свободный

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