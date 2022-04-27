В Свободном развивают культуру раздельного сбора мусора
Специальные сетки для сбора ПЭТ-тары установили в семи дворах
Работу по построению системы раздельного сбора отходов в Свободном начал региональный оператор «Спецавтохозяйство».
Сейчас оборудование используется в тестовом режиме. Через полгода на предприятии рассмотрят возможность увеличить количество сеток во дворах Свободного, сообщает телеграм-канал пресс-службы города.
Пока сетки установлены по адресам:
– улица Октябрьская, 19;
– улица Орджоникидзе, 34, 36;
– улица 40-летия Октября, 85;
– улица Лазо, 79;
– улица Мухина, 58;
– улица Станиславского, 105.
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