В Свободном развивают культуру раздельного сбора мусора

Работу по построению системы раздельного сбора отходов в Свободном начал региональный оператор «Спецавтохозяйство».

Сейчас оборудование используется в тестовом режиме. Через полгода на предприятии рассмотрят возможность увеличить количество сеток во дворах Свободного, сообщает телеграм-канал пресс-службы города.

Пока сетки установлены по адресам:

– улица Октябрьская, 19;

– улица Орджоникидзе, 34, 36;

– улица 40-летия Октября, 85;

– улица Лазо, 79;

– улица Мухина, 58;

– улица Станиславского, 105.