15 тысяч амурских предпринимателей получат налоговые льготы

На заседании рабочей группы по развитию малого бизнеса министр экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева рассказала о мерах поддержки предпринимателей региона. По её словам, финансирование получат более 15 тысяч амурских бизнесменов. Преференции коснутся упрощенной и патентной систем налогообложения, сообщает пресс-служба Минвнешэкономразвития.

В частности, для предпринимателей, работающих на условиях «патента», сохранят размер коэффициента, который напрямую влияет на его стоимость. Ранее его ежегодно увеличивали на уровень инфляции, но в 2022 году оставят без изменений. В министерстве считают, что сохранение этого показателя позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес.

Действие налоговых каникул для новых бизнесменов, применяющих «патент», продлено до начала 2025 года. Аналогичную льготу получат начинающие предприниматели на «упрощенке».

Нулевая ставка по упрощённому налогообложению предоставляется также предпринимателям IT-сферы, бизнесменам, занятым в производстве текстиля, мебели, электроники, изделий из кожи, бумаги, резины и пластмассы.

Льготы по упрощённой системе налогообложения коснутся также предпринимателей, занятых в медиаотрасли. В первую очередь это коснется производителей полиграфической продукции, ставка в данном случае составит 3 % в случае налогообложения доходов, и 7,5 % при системе обложения «доходы минус расходы». Для отрасли информационно-коммуникационных технологий также установлены минимальные ставки по упрощённому налогообложению, что отражает её приоритетность в связи с необходимостью обеспечения информационной безопасности.

— Снижение налоговой нагрузки является неотъемлемой частью комплекса мер поддержки бизнеса на региональном уровне. В текущем году преференции уже получают предприниматели в сфере общепита, физкультуры и спорта, пассажирских перевозок, гостиничного и туристического бизнеса, а также музеи и кинотеатры, – добавила Оксана Кукшенева.