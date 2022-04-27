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27апреля
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Подруга Анастасии Заворотнюк рассказала, что актриса борется за жизнь

Певица Виктория Пьер-Мари сообщила о состоянии Заворотнюк

Подруга Анастасии Заворотнюк рассказала, что актриса борется за жизнь
Фото: kleo.ru

Семья Анастасии Заворотнюк почти ничего не рассказывает о её здоровье. Актриса уже несколько лет борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Певица Виктория Пьер-Мари снималась вместе с Анастасией и с тех пор поддерживает с ней связь. Недавно артистка сообщила, что её коллега проходит тяжёлый период восстановления, пишет «Комсомольская правда».

В беседе с телеграм-каналом «Звездач» Виктория рассказала, что Заворотнюк борется за жизнь и очень тяжело восстанавливается. Певица объяснила, что Анастасия всегда была яркой звездой и теперь не хочет показываться на публике в таком «разобранном виде». По словам Пьер-Мари, близкие актрисы поддерживают её и применяют для лечения все «возможные и известные» виды терапии.

Известно, что Анастасия Заворотнюк прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда находится в стадии ремиссии. Источники из окружения актрисы рассказывают, что Анастасия передвигается в инвалидном кресле, ходить самой ей пока тяжело.

Отец Жанны Фриске ранее объяснил, почему Заворотнюк удаётся дольше бороться с онкологией, чем его покойной дочери. Владимир Борисович отметил, что Жанна была неоперабельная, а Анастасии вовремя сделали операцию. У певицы даже лучами не могли достать до раковых клеток, поскольку опухоль проникла глубоко.

Владимир Фриске очень рад, что актриса продолжает бороться за свою жизнь. По его словам, родные Заворотнюк правильно делают, что никого к ней не подпускают. Отец Жанны надеется, что Анастасия сможет справиться с болезнью.

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#здоровье #шоу-бизнес

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