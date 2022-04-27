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сегодня, 15:47 0

За похищение человека трое амурчан отправятся в колонию

Преступление совершили из мести

За похищение человека трое амурчан отправятся в колонию
Фото: pixabay.com

Трёх амурчан осудили за похищение человека. Мужчины проведут по пять лет в исправительной колонии строгого режима.

1 января 2021 года в посёлке Серышево между одним из осуждённых и 33-летним потерпевшим произошёл конфликт. Через две недели мужчина решился на месть. Он и ещё двое его приятелей схватили потерпевшего, затолкали в багажник автомобиля и вывезли за территорию поселка.

Там мужчины начали бить похищенного амурчанина. Спас его родственник, который приехал и остановил драку.

Суд назначил одному из виновных пять лет и два месяца лишения свободы, второму и третьему – по пять лет одному месяцу заключения. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#жизнь #криминал #происшествия

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