За похищение человека трое амурчан отправятся в колонию

Трёх амурчан осудили за похищение человека. Мужчины проведут по пять лет в исправительной колонии строгого режима.

1 января 2021 года в посёлке Серышево между одним из осуждённых и 33-летним потерпевшим произошёл конфликт. Через две недели мужчина решился на месть. Он и ещё двое его приятелей схватили потерпевшего, затолкали в багажник автомобиля и вывезли за территорию поселка.

Там мужчины начали бить похищенного амурчанина. Спас его родственник, который приехал и остановил драку.

Суд назначил одному из виновных пять лет и два месяца лишения свободы, второму и третьему – по пять лет одному месяцу заключения. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.