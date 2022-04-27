Отцам дали больше прав на материнский капитал

В Совете Федерации приняли новый закон, который расширяет права отцов на получение материнского капитала. Теперь деньги на ребёнка с гражданством РФ можно получить, если его мать-иностранка умерла.

Выплата будет положена отцам-одиночкам на второго и последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, или первого, рождённого с 1 января 2020 года, если их мать, гражданка другого государства, скончалась, сообщили в Совете Федерации.

Маткапитал не положен тем, кто оставил ребёнка в роддоме или в другой медицинской организации, или дал письменное согласие на усыновление.