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27апреля
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сегодня, 12:14 2

В Свободном ввели ограничение на продажу алкоголя 9 мая

В местах проведения массовых торжеств запрещается продажа алкоголя в радиусе 700 метров

В Свободном ввели ограничение на продажу алкоголя 9 мая
Фото: pixabay.com

Запрет на продажу алкоголя во время празднования Дня Победы начнет действовать за два часа до начала мероприятий и продлится в течение часа после их окончания.

Администрация Свободного анонсировала запрет на продажу алкоголя на время проведения праздничных мероприятий 9 мая с 11:00 до 21:00. Конкретные адреса, находящиеся в зоне запрета, перечислены в официальном телеграм-канале пресс-службы главы города.

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#областная власть #Свободный

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Всё-равно нажрёмся. Мы русские! С нами Бог!!!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    запрет на родительский день?нонсенс

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