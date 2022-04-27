В Свободном ввели ограничение на продажу алкоголя 9 мая

Запрет на продажу алкоголя во время празднования Дня Победы начнет действовать за два часа до начала мероприятий и продлится в течение часа после их окончания.

Администрация Свободного анонсировала запрет на продажу алкоголя на время проведения праздничных мероприятий 9 мая с 11:00 до 21:00. Конкретные адреса, находящиеся в зоне запрета, перечислены в официальном телеграм-канале пресс-службы главы города.

Просмотров всего: 703

#областная власть #Свободный

распечатать

Илья Ринейский