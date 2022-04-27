По поручению Василия Орлова начали возводить вторую очередь «Албазинского острога»

Строительство второй очереди комплекса «Албазинский острог» стартовало на полигоне ДВОКУ. Такое поручение дал губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Амурский минстрой сейчас готовит дорожную карту по строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Одновременно с этим на полигоне начались строительно-монтажные работы.

Как пояснили в региональном правительстве, комплекс «Албазинский острог» станет музеем под открытым небом. Амурское министерство культуры планирует проводить на его территории выставки, фестивали, исторические и культурно-массовые мероприятия.

Губернатор рекомендовал продумать использование историко-туристического объекта во время строительства второй очереди.

— Копия Албазинского острога – это важный туристический объект. Нужно продумать маршруты и согласовать их с подрядчиком, чтобы во время строительства второй очереди жители и гости области могли его посещать. Важно обеспечить безопасность людей на объекте, – сказал Василий Орлов.