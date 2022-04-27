По поручению Василия Орлова начали возводить вторую очередь «Албазинского острога»
Стройка идет на полигоне ДВОКУ
Строительство второй очереди комплекса «Албазинский острог» стартовало на полигоне ДВОКУ. Такое поручение дал губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Амурский минстрой сейчас готовит дорожную карту по строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Одновременно с этим на полигоне начались строительно-монтажные работы.
Как пояснили в региональном правительстве, комплекс «Албазинский острог» станет музеем под открытым небом. Амурское министерство культуры планирует проводить на его территории выставки, фестивали, исторические и культурно-массовые мероприятия.
Губернатор рекомендовал продумать использование историко-туристического объекта во время строительства второй очереди.
— Копия Албазинского острога – это важный туристический объект. Нужно продумать маршруты и согласовать их с подрядчиком, чтобы во время строительства второй очереди жители и гости области могли его посещать. Важно обеспечить безопасность людей на объекте, – сказал Василий Орлов.
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