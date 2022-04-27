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27апреля
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сегодня, 12:39 1

По поручению Василия Орлова начали возводить вторую очередь «Албазинского острога»

Стройка идет на полигоне ДВОКУ

По поручению Василия Орлова начали возводить вторую очередь «Албазинского острога»
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Строительство второй очереди комплекса «Албазинский острог» стартовало на полигоне ДВОКУ. Такое поручение дал губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Амурский минстрой сейчас готовит дорожную карту по строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Одновременно с этим на полигоне начались строительно-монтажные работы.

Как пояснили в региональном правительстве, комплекс «Албазинский острог» станет музеем под открытым небом. Амурское министерство культуры планирует проводить на его территории выставки, фестивали, исторические и культурно-массовые мероприятия.

Губернатор рекомендовал продумать использование историко-туристического объекта во время строительства второй очереди.

— Копия Албазинского острога – это важный туристический объект. Нужно продумать маршруты и согласовать их с подрядчиком, чтобы во время строительства второй очереди жители и гости области могли его посещать. Важно обеспечить безопасность людей на объекте, – сказал Василий Орлов.

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#история #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    туда можно потом подтопленцев переселить, дать огниво, лук и стрелы...

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