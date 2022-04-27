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27апреля
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сегодня, 11:48 0

Бета-версию отечественного магазина мобильных приложений запустят к лету

Основную разработку ведет соцсеть «ВКонтакте»

Бета-версию отечественного магазина мобильных приложений запустят к лету
Фото: pexels.com

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что работа над российской альтернативой платформам App Store и Google Play началась полтора месяца назад. Так как был риск их отключения для российских пользователей, сообщает пресс-служба правительства России.

Работу над проектом ведут в сотрудничестве с кооперацией IT-компаний, в том числе группой «ВКонтакте».

Глава Минцифры отметил, что разработка идет без бюджетного финансирования: «Нам кажется, это очень важно для того, чтобы это была полноценная экосистема, которая сама развивается, регулируется крупнейшими участниками рынка».

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#интернет #технологии

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