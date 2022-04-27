Заявление на новые детские выплаты можно подать с сегодняшнего дня

С 26 апреля на портале госуслуг можно подать заявление на предоставление пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.

Ранее сообщалось о том, что заявление начнут принимать 1 мая.

‎— Для удобства родителей по поручению председателя правительства принято решение открыть форму для заполнения чуть раньше – 26 апреля. Это сделано для того, чтобы те, кто планировал на майские праздники уехать за город, на природу, на дачу – туда, где могут быть проблемы с интернет-связью, не меняли свои планы, спокойно заполнили заявление заранее. 1 мая все заявления будут приняты в работу Пенсионным фондом, – отметил Антон Котяков, глава Министерства труда и социальной защиты России.‎

Новое пособие направлено на поддержку семей с детьми от 8 до 17 лет, в которых среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума в месяц.

Базовый размер пособия – 50 % от регионального прожиточного минимума. Если доходы семьи с пособием не превышают размера прожиточного минимума в расчете на каждого члена семьи, то подавшие заявление могут рассчитывать на повышенную сумму – 75 % и 100 % от регионального прожиточного минимума.

Те россияне, которые заполнят заявление на выплаты в мае, получат их к концу месяца – за апрель и май. Если позже, выплаты коснутся периода с апреля по июнь.

‎Заявление можно подать на портале госуслуг, в Пенсионном фонде и многофункциональном центре. Срок рассмотрения – 10 рабочих дней.