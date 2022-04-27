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27апреля
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В Китае новым штаммом птичьего гриппа заразился четырёхлетний ребёнок

Это первый случай заражения человека вирусом H3N8

В Китае новым штаммом птичьего гриппа заразился четырёхлетний ребёнок
Фото: pixabay.com

В Китае зафиксирован первый случай инфицирования человека новым штаммом птичьего гриппа H3N8. Об этом сообщило информационное агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Известно, что инфекция подтверждена у четырёхлетнего жителя города Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. После контакта с домашней птицей 5 апреля малыш заразился гриппом. 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. Все близкие инфицированного здоровы.

По предварительной оценке комиссии, штамм H3N8 «пока не обладает способностью эффективно заражать людей». Учёные отмечают, что риск крупномасштабной эпидемии остаётся низким.

Штамм гриппа H3N8 встречается у птиц, собак и лошадей. Ранее официально не было зафиксировано случаев передачи этого штамма человеку, пишет ТАСС.

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#жизнь #здоровье #Китай #медицина

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    4 часа назад

    опять китай и новая страшилка. цель одна рабы должны делать только то что им говорят

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