Из колонии в Приморье сбежал опасный преступник

По информации Главного управления ФСИН России по Приморскому краю, из колонии-поселения ИК-41 (Уссурийск) сбежал мужчина, осуждённый за убийство. Сообщение о беглеце публикуют СМИ соседних регионов Дальнего Востока: Хабаровского края, Еврейской автономии, Амурской области и других.

Из ориентировки ФСИН известно, что сбежавший – Карелин Алексей Павлович, 1979 года рождения. Рост мужчины 179 сантиметров, волосы русые, нос большой, глаза зеленые, телосложение среднее, лицо морщинистое, брови узкие, зубы редкие.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его розыску и оказать содействие в установлении местонахождения Карелина А.В.», – указано в сообщении ведомства.

Если кто-то располагает информацией о его местонахождении, то представители исправительного ведомства просят сообщить по телефонам: 8 (423) 2305-327, 2305-447, дежурная часть 8 (423) 2305-311, 02 или в ближайшее отделение полиции.