Амурчанин перевел мошеннику-заключённому 240 тысяч рублей

В полицию Благовещенска обратился мужчина, который сообщил о том, что у него обманным путём похитили 246 тысяч рублей.

Как оказалось, амурчанин в конце прошлого года получил по телефону предложение о покупке партии дизельного топлива по цене, ниже сложившейся на рынке. Раньше он уже приобретал ГСМ у звонившего. Мужчина перевёл предоплату за товар в размере 50 % стоимости. С продавцом топлива он договорился о встрече, покупатель должен был получить товар и оплатить оставшуюся часть стоимости топлива. В назначенное время продавец перестал отвечать на звонки и не явился на сделку. Амурчанин понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.

Полицейские выяснили, что номер, откуда поступали звонки, раньше действительно принадлежал знакомому потерпевшего. Однако владелец длительное время им не пользовался и, по решению оператора сотовой связи, номер был заблокирован, а позже передан другому человеку. Владельцем банковской карты, на которую обманутый амурчанин совершил перевод, оказался житель Республики Бурятия. Он, получив деньги, перевёл их на счёт своего знакомого. От том, что он стал звеном преступной цепочки, мужчина не знал.

В итоге выяснилось, что мошенничество совершил уроженец Михайловского района Приморского края. Как оказалось, он уже несколько лет отбывает наказание в исправительном учреждении за мошенничество.

Заключённый признался в совершении преступления. Для обмана он воспользовался данными SIM-карты, оказавшейся в его распоряжении.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное управление МВД.