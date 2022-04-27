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27апреля
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сегодня, 09:58 4

В Благовещенске ветром снесло остановку

Конструкция слетела на теплотрассу

В Благовещенске ветром снесло остановку
Фото: Амур.инфо

Читатели Амур.инфо прислали в редакцию фотографию остановочного пункта в микрорайоне, который накануне пострадал от порывов ветра.

Металлическая конструкция слетела на теплотрассу, расположенную за остановочной площадкой в районе дома № 26 на улице Тепличной.

— Вечером 26 апреля пострадавший от стихии павильон увезли для восстановления специалисты обслуживающей компании. В ближайшее время его вернут на место, – прокомментировали в администрации Благовещенского района.

В начале апреля подобная ситуация случалась в другом районе Благовещенска. Сильный ветер сорвал крышу с остановки на улице Кольцевой.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    7 часов назад

    Из фольги картона, приклеенная на говно?

  • Мапа

    Мапа
    6 часов назад

    +

    Судя по картинке, остановка еще была "удачно" размещена прямо посередине тротуара на "радость" пешеходам. И таких "современных инсталляций" по городу далеко не одна. На пример, на Мухина-Северная такая же остановка. только в микрашке видно летная погода лучше.

  • Undertaker

    Undertaker
    5 часов назад

    Кто же пилит бюджетные средства на этом говне?

  • Борис Борисов

    Борис Борисов
    4 часа назад

    Самое страшное, что такая же конструкция перевернулась на Ленина-Чайковского. Возле детской поликлиники, где ходят мамаши с маленькими детьми.

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