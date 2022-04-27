В Благовещенске ветром снесло остановку

Читатели Амур.инфо прислали в редакцию фотографию остановочного пункта в микрорайоне, который накануне пострадал от порывов ветра.

Металлическая конструкция слетела на теплотрассу, расположенную за остановочной площадкой в районе дома № 26 на улице Тепличной.

— Вечером 26 апреля пострадавший от стихии павильон увезли для восстановления специалисты обслуживающей компании. В ближайшее время его вернут на место, – прокомментировали в администрации Благовещенского района.

В начале апреля подобная ситуация случалась в другом районе Благовещенска. Сильный ветер сорвал крышу с остановки на улице Кольцевой.