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27апреля
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сегодня, 09:32 4

Губернатор Амурской области Василий Орлов проведёт прямой эфир

Трансляция состоится 28 апреля

Губернатор Амурской области Василий Орлов проведёт прямой эфир
Фото: телеграм-канал Василия Орлова

В четверг, 28 апреля, в 12:00 Василий Орлов ответит на вопросы амурчан в прямом эфире. Отправлять свои вопросы губернатору можно уже сейчас.

«Друзья, 28 апреля в 12:00 проведу прямой эфир на своих страницах в ВКонтакте и Одноклассники. Задать вопрос можно во всех социальных сетях, в том числе и в комментариях под этим постом», – написал губернатор области в своём официальном телеграм-канале.

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#губернатор

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    7 часов назад

    Когда в областном центре появится велосипедная инфраструктура для безопасного передвижения по городу Благовещенску? Когда приведут в порядок велодорожку на набережной. В том виде в котором она находится сейчас, ее эксплуатировать нельзя. Это опасно для жизни всех участников. Отсутствует наглядная агитация. Поэтому по велодорожкам передвигаются автомобили,пешеходы с колясками,малолетние дети без присмотра взрослых. Не изолированы друг от друга потоки пешеходов и велосипедистов. С детской площадки выходы прямо под колеса движущихся велосипедов. На дорожке размещаются индивидуальные предприниматели которые осуществляют услуги не соответствующие уровню безопасности.Все эти аккумуляторные автомобильчики с детьми не достигшими 7 летнего возраста и педальные кареты которые по габаритам не соответствуют закону.И представляют собою препятствие на велодорожке. А за это предусмотрена административная ответственность.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    7 часов назад

    Кто будет виноват, если велосипедист собьет пешехода на этой дорожке?

    —В случае наезда велосипедистом на пешехода на велодорожке, будет вина пешехода (статья 12.30 часть 1 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ, создание помех для движения) и ему будет выписан штраф в 1000 рублей.

  • Мира

    Мира
    7 часов назад

    Актуально: Где гулять с собакенами? Ни одного парка для выгула. Не спорю, есть владельцы, которые не убирают за своими питомцами, но большинство убирает. У меня нет собаки. Если, что)

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Куда пойдёт работать Вася после окончания губернаторского срока?

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