Губернатор Амурской области Василий Орлов проведёт прямой эфир

В четверг, 28 апреля, в 12:00 Василий Орлов ответит на вопросы амурчан в прямом эфире. Отправлять свои вопросы губернатору можно уже сейчас.

«Друзья, 28 апреля в 12:00 проведу прямой эфир на своих страницах в ВКонтакте и Одноклассники. Задать вопрос можно во всех социальных сетях, в том числе и в комментариях под этим постом», – написал губернатор области в своём официальном телеграм-канале.

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Виктория Большакова