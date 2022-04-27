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В Благовещенске ограничат движение по улице Ленина в дни репетиций парада Победы

Они пройдут утром 3, 5 и 7 мая

В Благовещенске ограничат движение по улице Ленина в дни репетиций парада Победы
Фото: Амур.инфо

Во время репетиций предстоящего парада Благовещенского гарнизона будет ограничено движение по улице Ленина на участке от Пионерской до Шимановского. Репетиции пройдут утром 3, 5 и 7 мая. Они будут начинаться в 5:30 и продолжаться до 8:30.

В этот же период будет запрещена стоянка на участке улицы Ленина по нечётной стороне от 50-летия Октября до Пионерской и по чётной стороне от Пионерской до Островского. Автобусы также временно изменят схему движения.

  • Маршрут № 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 11, К: Ленина – Пионерская – Зейская – Политехническая – Ленина и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 2 (2а), 5, 39: Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Политехническая – Ленина и далее по маршруту;
  • Маршруты №№ 8, 26: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#День Победы #дороги #транспорт #армия #праздники

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