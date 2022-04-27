Амурчане могут пригласить летом в гости детей из детских домов

В Амурской области стартует традиционная акция «Каникулы в семье», в рамках которой амурчане могут пригласить в гости на летние каникулы детей из детских домов, приютов и интернатов, рассказали в региональном минсоцзащиты.

На гостевой режим рекомендуют приглашать детей старше десяти лет. Как пояснили специалисты, в этом возрасте ребёнку уже можно объяснить, что он идёт в гости к друзьям, а не в новую семью, и почему он должен вернуться. В настоящий момент в государственных учреждениях проживает более 600 детей, оставшихся без попечения родителей, 80 % из них – дети старше десяти лет. Все они нуждаются в друзьях и наставниках.

Акция проводится с 2016 года. За это время почти 500 ребят из госучреждений побывали в гостевых семьях. Ежегодно в организации акции принимают участие специалисты минсоцзащиты, органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, служб и отделений по подготовке и сопровождению замещающих семей.

Для оформления гостевого режима необходимо представить следующие документы:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);

справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у кандидата инфекционных заболевания в открытой форме или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо медицинское освидетельствование граждан, намеревающихся усыновить, взять под опеку, в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленные в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

справку Министерства внутренних дел об отсутствии судимости.

Заявление с просьбой дать разрешение на временную передачу ребёнка в свою семью и прилагаемые к нему документы граждане могут подать лично в органы опеки и попечительства по месту жительства либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг или должностных лиц МФЦ.

За консультацией по вопросам оформления гостевого режима можно обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства, в службы по подготовке и сопровождению замещающих семей, а также в ресурсный центр по подготовке и сопровождению замещающих семей минсоцзащиты: 8(4162)200-269, 200-242.

Инфографика министерства социальной защиты населения Амурской области