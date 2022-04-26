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26апреля
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В Ульяновской области мужчина ворвался в детсад и расстрелял детей

Погибло четыре человека

В Ульяновской области мужчина ворвался в детсад и расстрелял детей
Фото: pixabay.com

В Вешкайме Ульяновской области произошла трагедия. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина ворвался в детский сад и устроил стрельбу.

"Ужасная трагедия произошла в Вешкаймском районе. Неизвестный открыл стрельбу в детском саду "Рябинка". Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель - ей оказывается медицинская помощь", - написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале.

Сразу после выстрелов по детям убийца покончил с собой. По предварительным данным, личность его опознана, им оказался 26-летний Руслан Ахтямов.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Ахтямов перед преступлением застрелил своего товарища и забрал его ружье. Известно, что он состоял на учете у психиатра с 2013 года.

В детском саду не было охранника, они приходили в садик только на ночь. В дневное время за безопасность отвечало руководство учреждения.

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#криминал #происшествия

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