В Благовещенске на 99-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Пётр Блажко

Фото: «Амурская правда»

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Васильевич Блажко умер в Благовещенске в пятницу, 22 апреля, за четыре дня до своего 99-летия.

Пётр Васильевич в 1941 году поступил в Чкаловское танковое училище. После его окончания был направлен на юго-западный фронт в город Елецк Воронежской области. В 1943 принял командование танковой ротой, а затем стал командиром танкового взвода. Освобождал от немецких захватчиков города Румынии, Польши, Германии.

Пётр Блажко продолжал службу до 1952 года в Прибалтийском военном округе, а затем – шесть лет в Германии. Служил до 1972 года в разных военных округах. Окончил службу в звании полковника. Последние десятки лет жизни ветеран связал с Благовещенском: Пётр Васильевич был активным членом городского совета ветеранов, в Благовещенске также живут его сын и дочь.

Во вторник, 26 апреля с ветераном простились родные, знакомые, официальные лица. Соболезнования от имени мэра Олега Имамеева выразил первый заместитель Дмитрий Гумиров, сообщает пресс-служба городской администрации.