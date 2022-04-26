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26апреля
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сегодня, 19:48 0

В Амурской области стартовали сразу два всероссийских конкурса для учителей

В них участвует 64 педагога, восемь из которых – мужчины

В Амурской области стартовали сразу два всероссийских конкурса для учителей
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

В Амурской области стартовал региональный этап всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитать человека». Мероприятия объединили 64 участника, из которых только пятеро представят регион в финале испытаний всероссийского уровня.

В рамках конкурса «Учитель года» соревнуются 25 амурских учителей, из них трое – мужчины. Больше всего в конкурсе участвуют учителей русского языка и литературы (шесть педагогов). Средний возраст конкурсантов – 30 лет, при этом самому молодому педагогу (учитель физики из Ивановского района) – 24 года, а самому опытному (учитель русского языка и литературы из Шимановского района) – 48 лет.

— У всех участников – высшее профессиональное образование, из них пять человек имеют высшую квалификационную категорию, у десяти педагогов – первая квалификационная категория, – сообщили в отделе общего образования минобрнауки Амурской области. – Средний педагогический стаж работы участников составляет девять лет. При этом минимальный стаж работы – 2,5 года – имеют четыре представителя из Ивановского, Константиновского, Октябрьского и Тындинского районов. Максимальный стаж работы в школе – 30 лет – у педагога из Шимановского района.

В конкурсе «Воспитать человека» среди 39 претендентов на победу числятся пять мужчин. Участники представляют 20 муниципальных образований и восемь государственных учреждений, подведомственных Минобрнауки области.

Имена лидеров конкурсов профессионального мастерства станут известны 28 апреля. Церемония закрытия состоится в центре эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова, начало – в 14:00, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

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#конкурсы #образование #школа

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