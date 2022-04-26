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26апреля
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сегодня, 19:04 0

В России создадут единый Фонд пенсионного и социального страхования

Планируется, что свою работу он начнёт в начале следующего года

В России создадут единый Фонд пенсионного и социального страхования
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Он должен заработать с 1 января 2023 года, сообщает правительство РФ.

«Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан», – говорится в сообщении.

До 5 мая Минтруд представит в кабинет министров график разработки и принятия подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

В кабмине добавили, что параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом.

В правительстве напомнили, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. Это позволит государству централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

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#пенсии

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