В России создадут единый Фонд пенсионного и социального страхования

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Он должен заработать с 1 января 2023 года, сообщает правительство РФ.

«Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан», – говорится в сообщении.

До 5 мая Минтруд представит в кабинет министров график разработки и принятия подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

В кабмине добавили, что параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом.

В правительстве напомнили, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. Это позволит государству централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.