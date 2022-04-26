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26апреля
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сегодня, 18:24 0

Мэр Благовещенска Олег Имамеев ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Трансляция состоится в среду, 27 апреля

Мэр Благовещенска Олег Имамеев ответит на вопросы горожан в прямом эфире
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Мэр Благовещенска Олег Имамеев проведёт прямой эфир в среду, 27 апреля. Трансляция начнётся в 12:00 на его личной странице «ВКонтакте».

Во время прямого эфира горожане смогут задать свои вопросы мэру. Олег Гатауллович расскажет о завершении отопительного сезона, текущей ситуации и планах в сфере дорожного строительства, а также ответит на вопросы участников трансляции. Специалисты мэрии в течение следующей недели подготовят ответы на все вопросы прямого эфира. Их опубликуют на официальном сайте администрации, сообщает пресс-служба мэрии.

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#мэрия

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