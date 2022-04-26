Мэр Благовещенска Олег Имамеев ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Во время прямого эфира горожане смогут задать свои вопросы мэру. Олег Гатауллович расскажет о завершении отопительного сезона, текущей ситуации и планах в сфере дорожного строительства, а также ответит на вопросы участников трансляции. Специалисты мэрии в течение следующей недели подготовят ответы на все вопросы прямого эфира. Их опубликуют на официальном сайте администрации, сообщает пресс-служба мэрии.