Мэр Благовещенска Олег Имамеев ответит на вопросы горожан в прямом эфире
Трансляция состоится в среду, 27 апреля
Мэр Благовещенска Олег Имамеев проведёт прямой эфир в среду, 27 апреля. Трансляция начнётся в 12:00 на его личной странице «ВКонтакте».
Во время прямого эфира горожане смогут задать свои вопросы мэру. Олег Гатауллович расскажет о завершении отопительного сезона, текущей ситуации и планах в сфере дорожного строительства, а также ответит на вопросы участников трансляции. Специалисты мэрии в течение следующей недели подготовят ответы на все вопросы прямого эфира. Их опубликуют на официальном сайте администрации, сообщает пресс-служба мэрии.
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