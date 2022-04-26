Благовещенца задержали по подозрению в серии краж

Ранее судимого 34-летнего жителя Благовещенска подозревают в серии краж. Мужчина крал телефоны и деньги, сообщает управление МВД по Амурской области.

Все преступления злоумышленник совершал в бизнес-центрах и медицинских учреждениях. Он заходил в открытые кабинеты, где никого не было, и присваивал чужое.

При этом подозреваемый был под административным надзором, который установили после освобождения из мест лишения свободы. Благовещенца задержали, он признался в содеянном.

Полицейские установили, что мужчина причастен к семи кражам, общий ущерб составил более 125 тысяч рублей. Амурчанина заключили под стражу, расследование продолжается.