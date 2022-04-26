Китайские предприниматели, живущие в Благовещенске, собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

К акции по сбору гуманитарной помощи для беженцев ЛНР и ДНР присоединились китайские предприниматели. Они передали пледы, одеяла, полотенца, посуду, детские игрушки, средства гигиены – всего более двух тонн вещей.

— Собрали помощь около пятидесяти человек. Собирали потихонечку две недели. Мы впервые помогаем беженцам, но планируем делать это еще. Друзья уже все знают, звонят, говорят, тоже хочу помочь, – рассказал предприниматель Чжи Кай Лян.

Ранее помощь для беженцев собрали представители азербайджанского национально-культурного общества «Араз» и региональное отделение Союза армян России в Амурской области.

— Настоящая дружба проявляется в поступках. Искренних и благородных. В том числе дружба между народами. Хочу выразить большую благодарность представителям армянского, азербайджанского национальных сообществ Благовещенска, которые уже оказали организованную помощь товарами народного потребления беженцам ДНР и ЛНР, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Гуманитарный экспресс завершает работу на этой неделе. До 30 апреля организации могут оставить заявку в территориальном управлении по номеру телефона +7 (416-2) 233-790, чтобы их адрес включили в маршрут, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.