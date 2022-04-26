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26апреля
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сегодня, 17:21 4

Китайские предприниматели, живущие в Благовещенске, собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса

Собрано более двух тонн вещей

Китайские предприниматели, живущие в Благовещенске, собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

К акции по сбору гуманитарной помощи для беженцев ЛНР и ДНР присоединились китайские предприниматели. Они передали пледы, одеяла, полотенца, посуду, детские игрушки, средства гигиены – всего более двух тонн вещей.

— Собрали помощь около пятидесяти человек. Собирали потихонечку две недели. Мы впервые помогаем беженцам, но планируем делать это еще. Друзья уже все знают, звонят, говорят, тоже хочу помочь, – рассказал предприниматель Чжи Кай Лян.

Ранее помощь для беженцев собрали представители азербайджанского национально-культурного общества «Араз» и региональное отделение Союза армян России в Амурской области.

— Настоящая дружба проявляется в поступках. Искренних и благородных. В том числе дружба между народами. Хочу выразить большую благодарность представителям армянского, азербайджанского национальных сообществ Благовещенска, которые уже оказали организованную помощь товарами народного потребления беженцам ДНР и ЛНР, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Гуманитарный экспресс завершает работу на этой неделе. До 30 апреля организации могут оставить заявку в территориальном управлении по номеру телефона +7 (416-2) 233-790, чтобы их адрес включили в маршрут, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#Украина #Китай #мэрия #помощь

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    кто-то вежливо попросил...

  • zeon

    zeon
    3 часа назад

    У китайца правильное имя Лян Чжикай (он гражданин РФ с уже более 5 лет). Китайцы всегда внимание уделяют в ответственных ситуациях, только наша власть быстро об этом забывает… Китайцам запретили работать на рынках, в ресторанах, на полях, в золотодобыче и на строительных объектах области. А им даже при таком отношении хочется обратить внимание на сочувствие китайской нации к проблемам русского народа. Настоящие друзья!

  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    Чем ответит наше " купечество" ?

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Поднятием цен в магазинах

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